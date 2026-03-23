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Momento nero per Orsolini, niente convocazione e rinnovo lontano: possibile addio al Bologna

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Continua il momento nero di Riccardo Orsolini in casa Bologna con l’attaccante che ha sbagliato il calcio di rigore contro la Lazio che avrebbe potuto regalare il vantaggio ai padroni di casa nella gara persa contro i biancocelesti.

Riccardo Orsolini
Orsolini potrebbe dire addio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante esterno ha perso il posto anche in nazionale con Gennaro Gattuso che ha preferito non convocarlo per gli spareggi decisivi per l’accesso ai mondiali del 2026.

Il numero 7 del Bologna non sta trovando le prestazioni che ne avevano contraddistinto l’ottimo inizio di campionato e, a peggiorare la situazione, ci sarebbe il discorso relativo al rinnovo del contratto. Orsolini ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i rossoblu e il rinnovo tarda ad arrivare.

L’accordo tra le parti appare lontano e le ultime prestazioni dell’attaccante esterno non sembrano aiutare. Il Bologna non vuole perdere il classe 1997 a costo zero tra poco più di un anno e, se non ci sarà l’accordo per il rinnovo potrebbe salutare in estate per permettere al club di fare cassa. Non è da escludere la pista che porta all’Arabia Saudita in vista dell’estate con più di qualche club che avrebbe bussato alla porta degli emiliani.

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