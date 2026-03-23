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Marotta: “Pongracic? Acclarato il rigore”. Poi ‘messaggio’ a Chivu e giocatori | VIDEO CM

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Le parole del presidente dell’Inter all’indomani del pareggio in casa della Fiorentina

L’episodio di Pongracic? Tanti opinionisti e varisti hanno acclarato che era rigore. Non facciamo le vittime, ma ci deve essere uniformità”. Così Marotta in Lega sull’episodio più discusso della gara con la Fiorentina terminata 1-1, un risultato che ha ufficializzato la crisi della sua Inter e alimentato ulteriormente le speranze Scudetto delle inseguitrici Milan e Napoli.

Marotta in Lega
Marotta in Lega sul momento delicato dell’Inter e gli errori arbitrali – Calciomercato.it

Siamo in una situazione di involuzione – ha evidenziato il presidente nerazzurro come raccolto dal nostro inviato – legata forse agli infortuni e alla stanchezza per un insieme di partite. Però questa è una caratteristica che riscontro anche negli avversari, per cui non sono in questa sede per cercare alibi, bensì per dire che ce la giocheremo fino in fondo”.

Sul nuovo errore arbitrale, il braccio di Pongracic non sanzionato col penalty, ai danni dell’Inter, Beppe Marotta risponde così: “Non facciamo le vittime, tuttavia dico che debba esserci una uniformità di valutazioni. A mio avviso il protocollo non viene utilizzato in modo omogeneo e certi episodi vengono interpretati in modo troppo soggettivo. Sicuramente l’anno prossimo mi aspetto che si arrivi a un tipo di arbitraggio uniforme”.

In conclusione Marotta chiede ai giocatori e allo stesso Chivu di dare qualcosa in più in questo rush finale di stagione. L’obiettivo è uno solo e rimane ancora alla portata, ovvero lo Scudetto: “I giocatori devono andare avanti sapendo che dietro l’angolo ci possa essere sempre un errore dell’arbitro. Pressione alta? La pressione esiste e l’allenatore e il giocatore moderno devono essere in grado di gestire queste difficoltà che fanno parte del lavoro”.

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