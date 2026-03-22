Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tre piste in Serie A per il post Bastoni: conferme totali dalla Spagna

Foto dell'autore

Il Barcellona è fiducioso sulla chiusura dell’operazione con l’Inter

In Spagna si continua a parlare con una certa insistenza del possibile approdo al Barcellona di Alessandro Bastoni. Insistenza ma anche fiducia sul buon esito dell’operazione: a detta di ‘Sport’, il difensore dell’Inter ha già aperto al trasferimento dopo i colloqui tra il Ds Deco e il suo agente.

Grafica Bastoni Barcellona
Inter, tre piste in Serie A per il post Bastoni: conferme totali dalla Spagna (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Sostituto Bastoni: conferme dalla Spagna sui nomi

Oggi ‘Sport’ si è spinto anche oltre, ovvero facendo i nomi dei giocatori a cui sta pensando il club nerazzurro per rimpiazzare il numero 95. Il quotidiano catalano conferma quelli rivelati in esclusiva da Interlive.it il 17 marzo: ovvero Buongiorno del Napoli, Ndicka della Roma e Lucumì del Bologna.

L’Inter pensa al rinnovo

La fiducia del Barça appare al momento decisamente eccessiva. L’Inter non ha intenzione di cedere Bastoni, uno dei pilastri della squadra, tanto che è in agenda il rinnovo del contratto che attualmente scade a giugno 2028. Un rinnovo con annesso adeguamento al rialzo dello stipendio odierno, che è di circa 5,5 milioni di euro netti.

50 milioni non basterebbero

Bastoni in azione con l'Inter
Bastoni-Barcellona, 50 milioni non basterebbero per il sì dell’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club di Laporta, appena rieletto presidente per la terza volta, dovrebbe presentarsi con una proposta davvero importante per sperare di abbattere il muro dell’Inter. A differenza di quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’, 50 milioni o giù di lì non sarebbero sufficienti per mettere le mani sul cartellino del classe ’99.

/7
2570

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU