Il Barcellona è fiducioso sulla chiusura dell’operazione con l’Inter

In Spagna si continua a parlare con una certa insistenza del possibile approdo al Barcellona di Alessandro Bastoni. Insistenza ma anche fiducia sul buon esito dell’operazione: a detta di ‘Sport’, il difensore dell’Inter ha già aperto al trasferimento dopo i colloqui tra il Ds Deco e il suo agente.

Sostituto Bastoni: conferme dalla Spagna sui nomi

Oggi ‘Sport’ si è spinto anche oltre, ovvero facendo i nomi dei giocatori a cui sta pensando il club nerazzurro per rimpiazzare il numero 95. Il quotidiano catalano conferma quelli rivelati in esclusiva da Interlive.it il 17 marzo: ovvero Buongiorno del Napoli, Ndicka della Roma e Lucumì del Bologna.

L’Inter pensa al rinnovo

La fiducia del Barça appare al momento decisamente eccessiva. L’Inter non ha intenzione di cedere Bastoni, uno dei pilastri della squadra, tanto che è in agenda il rinnovo del contratto che attualmente scade a giugno 2028. Un rinnovo con annesso adeguamento al rialzo dello stipendio odierno, che è di circa 5,5 milioni di euro netti.

🇪🇦 Sport torna a bomba su Bastoni scrivendo come l’Inter stia già valutando i possibili sostituti. 🔥Il quotidiano catalano cita tre nomi, Calafiori a parte, rivelati in ESCLUSIVA da Interlive il 17 Marzo: Buongiorno del Napoli, Ndicka della Roma e Lucumì del Bologna. pic.twitter.com/Oadgz5ICfh — INTERLIVE.IT (@interliveit) March 21, 2026

50 milioni non basterebbero

Il club di Laporta, appena rieletto presidente per la terza volta, dovrebbe presentarsi con una proposta davvero importante per sperare di abbattere il muro dell’Inter. A differenza di quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’, 50 milioni o giù di lì non sarebbero sufficienti per mettere le mani sul cartellino del classe ’99.