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Roma nei guai, tripla tegola per Gasperini: il comunicato

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Pessime notizie per la Roma a poche ore dalla gara interna contro il Lecce: le ultimissime da Trigoria.

Tripla tegola in casa Roma a pochissime ore dalla gara interna contro il Lecce, valevole per il 30esimo turno di Serie A e in programma allo stadio Olimpico alle ore 18,00.  Il tecnico Gian Piero Gasperini, infatti, si vedrà costretto a rinunciare a tre degli elementi più importanti della sua rosa, ovvero Celik, Koné e Soulé.

il gruppo roma
Festa Roma (ANSA) Calciomercato.it

Celik alza bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio, mentre Koné non ci sarà per una lesione al bicipite femorale della gamba destra. Soulé, invece, continua ad avvertire dei fastidi per la pubalgia che lo tiene fermo ai box ormai da diverse settimane. Ecco l’elenco dei convocati della Roma per la sfida interna con il Lecce, che avrà inizio tra pochissime ore:

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

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