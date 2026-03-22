Probabili formazioni Fiorentina-Inter: nessun dubbio per Chivu, rivoluzione Vanoli

Le ultime sul posticipo della 30esima giornata di Serie A

Stasera l’Inter deve tornare alla vittoria per rispondere a Milan e Napoli, che hanno ridotto a 5 e 6 punti il distacco dalla testa. Il ‘Franchi’ è uno stadio ostico per i nerazzurri, ancora privi del capitano Lautaro Martinez oltre che di Bastoni. La buona notizia per Chivu (squalificato), è il recupero di Calhanoglu: a meno di sorprese il turco ripartirà subito dal 1′.

Ai lati del numero 20 agiranno Zielinski e Nicolò Barella. Sugli esterni certi gli impieghi di Dumfries e Dimarco, mentre davanti sarà confermata la coppia Thuram-Pio Esposito.

Chivu conta molto sul francese, deludente quest’anno ma che proprio ai viola segnò il suo primo gol in maglia nerazzurra. In difesa il posto di Bastoni sarà preso di nuovo da Carlos Augusto, tra i migliori in campo nella discussa sfida con l’Atalanta.

Sponda Fiorentina, anch’essa obbligata a fare risultato seppur in chiave salvezza, Vanoli ribalterà quasi per intero la formazione schierata giovedì in Conference League contro il Rakow. In porta tornerà De Gea, in difesa Pongracic e Gosens favoriti su Comuzzo e Parisi, con quest’ultimo che potrebbe essere avanzato nel tridente d’attacco.

Il mister gigliato rinforzerà la mediana, ai lati di Fagioli dovrebbero infatti giocare Mandragora e Brescianini, mentre davanti – oltre a Parisi – dovrebbe toccare a Gudmundsson dare supporto a Moise Kean.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All.: Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Kolarov (Chivu squalificato)

ARBITRO: Colombo di Como