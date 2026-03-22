Pagelle Roma-Lecce 1-0, i voti della partita: la decide Robinio Vaz

Si è conclusa la partita tra Roma e Lecce valida per la giornata numero 30 di Serie A con la squadra di Gian Piero Gasperini che ha centrato la vittoria per 1-0 rilanciandosi nella lotta per la Champions League.
Partita non semplice per i capitolini che riescono a sbloccare la partita solamente nella ripresa grazie alla rete messa a segno da Robinio Vaz, al suo primo gol con la formazione giallorossa.
Un successo che permette alla Roma di raggiungere la Juventus al quinto posto in classifica a tre punti dal Como quarto. Ottima la partita di Hermoso, autore dell’assist vincente per Robinio Vaz, mentre non è stato nella sua miglior serata Pisilli, anche ammonito. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Roma-Lecce, giallorossi quinti insieme alla Juventus
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (46′ Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 7; Rensch 6, Cristante 6,5, El Aynaoui 6 (51′ Vaz 7), Tsimikas 5,5 (75′ Angelino 6); Pisilli 5,5, Pellegrini 6 (80′ Venturino 6); Malen 6 (75′ Arena sv). A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Ghilardi, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza, Venturino. Allenatore Gian Piero Gasperini
LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 5,5, Gabriel 6, Gallo 6; Ramadani 5,5 (85′ Sala sv), Ngom 6,5; Pierotti 6 (85′ Helgasson sv), Gandelman 6 (60′ Fofana 6), Banda 5,5 (66′ N’Dri 6); Stulic 5,5 (60′ Cheddira 6). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwiński, Cheddira. Allenatore Eusebio Di Francesco
AMMONITI: Angelino, Pierotti, Pisilli, Veiga
MARCATORI: Robinio Vaz