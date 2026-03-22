Clamoroso addio in casa Inter in vista della prossima stagione: la separazione in estate appare ormai certa, i dettagli.

Milan e Napoli hanno vinto le rispettive gare e adesso l’Inter è chiamata a non commettere passi falsi sul campo della Fiorentina per non compromettere il discorso scudetto quando mancano 8 gare al termine del campionato.

Intanto, però, a tenere banco in casa nerazzurra è anche il calciomercato. Oltre ai movimenti in entrata, c’è da tenere d’occhio anche la questione uscite con diversi elementi della rosa sul piede di partenza: tra questi spicca sicuramente Henrikh Mkhitaryan, attualmente fermo ai box per infortunio e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il 37enne armeno ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu e nell’ultimo periodo è stato impiegato di meno rispetto al passato, per cui al momento appare assai improbabile una sua permanenza ad Appiano Gentile. L’Inter, dunque, si appresta a dire addio a uno dei suoi giocatori di maggiore qualità: condividete questa scelta o rinnovereste il contratto di Mkhitaryan?