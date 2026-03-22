Chiesa, si avvicina il ritorno in Serie A: la pista più concreta | CM

Dopo la convocazione in Nazionale, altra super notizia per Federico Chiesa: ecco le ultimissime sul suo futuro.
C’è anche Federico Chiesa tra i 28 convocati del ct Gattuso per i playoff Mondiali che vedranno l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord nella semifinale del prossimo 26 marzo. Una scelta singolare, se si considera che l’ex Juventus non vive un grandissimo momento a Liverpool dove continua a essere impiegato col contagocce da Arne Slot.
Proprio per questo motivo, la sua avventura in Premier League sembra essere arrivata ormai al capolinea e si continua a parlare con insistenza di un suo ritorno in Serie A. La pista più concreta – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – porta alla Roma che già in passato ha effettuato più di un sondaggio per l’esterno offensivo di Genova.
Roma che deve riflettere sul futuro di Bryan Zaragoza, arrivato nella sessione invernale dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto: il 24enne spagnolo ha fin qui deluso le aspettative e al momento appare improbabile una sua permanenza nella capitale. In caso di fumata grigia col club di Bundesliga, i giallorossi virerebbero con decisione proprio su Federico Chiesa per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Occhio, dunque, a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero risultare decisive per il futuro del calciatore azzurro.