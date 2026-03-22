Altra tegola per Gattuso, nuova assenza in vista dei playoff

Ci avviciniamo sempre più alle partite valide per i playoff con Gennaro Gattuso che deve iniziare a pensare alla possibile formazione da mettere in campo in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord.

Il CT della nazionale italiana dovrà capire chi sarà utilizzabile in vista della sfida di giovedì sera per via di alcune condizioni fisiche non ottimali dopo l’ultimo turno di campionato. All’infortunio di Gianluca Scamacca, che sarà valutato a Coverciano, si è aggiunto quello di Gianluca Mancini, difensore della Roma, uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce.

Anche il difensore della Roma sarà valutato a Coverciano per capire se potrà essere utilizzato contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale. Nel caso in cui non fosse a disposizione il CT potrebbe chiamare un nuovo difensore centrale per completare la rosa e avere a disposizione nuove alternative per le partite più importanti della sua gestione.