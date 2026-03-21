Pagelle Parma-Cremonese 0-2: i voti della sfida: lotta salvezza riaccesa

La Cremonese coglie una vittoria importante sul campo del Parma e riaccende completamente la lotta salvezza con i grigiorossi che mettono pressione a Lecce e Fiorentina, oltre al Cagliari, distante ora solo tre punti.
Un successo fondamentale per la squadra di Marco Giampaolo che coglie la sua prima vittoria da allenatore della Cremonese dopo aver sostituito Davide Nicola.
Nella ripresa sono Maleh e Vandeputte a regalare il successo ai lombardi che vincono per 0-2 in casa di un Parma che arriva alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino per 4-1. Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Parma-Cremonese, delude Pellegrino
Parma (3-5-2): Suzuki 5,5; Circati 5,5 (60′ Nicolussi Caviglia 5,5), Valenti 6, Troilo 6; Britschgi 4,5 Sorensen 5,5 (60′ Oristanio 5,5), Mandela 5,5 Keita (73′ Estevez 6), Ondrejka 5,5 (73′ Elphege 6), Valeri 5,5; Strefezza 5, Pellegrino 5. Allenatore Carlos Cuesta.
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6,5 (89′ Folino 6), Luperto 6, Pezzella 6; Zerbin 5,5 (46′ Barbieri 6), Grassi 6, Maleh 7, Vandeputte 7 (77′ Thorsby 6); Bonazzoli 6 (66′ Payero 6,5), Sanabria 5,5 (66′ Vardy 6,5). Allenatore Marco Giampaolo.
Arbitro: Michael Fabbri
Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Terracciano, Troilo, Pezzella, Valenti
Marcatori: Maleh, Vandeputte