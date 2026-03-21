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Pagelle Parma-Cremonese 0-2: i voti della sfida: lotta salvezza riaccesa

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La Cremonese coglie una vittoria importante sul campo del Parma e riaccende completamente la lotta salvezza con i grigiorossi che mettono pressione a Lecce e Fiorentina, oltre al Cagliari, distante ora solo tre punti.

Marco Giampaolo
I voti di Parma-Cremonese di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un successo fondamentale per la squadra di Marco Giampaolo che coglie la sua prima vittoria da allenatore della Cremonese dopo aver sostituito Davide Nicola.

Nella ripresa sono Maleh e Vandeputte a regalare il successo ai lombardi che vincono per 0-2 in casa di un Parma che arriva alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino per 4-1. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Parma-Cremonese, delude Pellegrino

Parma (3-5-2): Suzuki 5,5; Circati 5,5 (60′ Nicolussi Caviglia 5,5), Valenti 6, Troilo 6; Britschgi 4,5 Sorensen 5,5 (60′ Oristanio 5,5), Mandela 5,5 Keita (73′ Estevez 6), Ondrejka 5,5 (73′ Elphege 6), Valeri 5,5; Strefezza 5, Pellegrino 5. Allenatore Carlos Cuesta.
Cremonese (4-4-2): Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6,5 (89′ Folino 6), Luperto 6, Pezzella 6; Zerbin 5,5 (46′ Barbieri 6), Grassi 6, Maleh 7, Vandeputte 7 (77′ Thorsby 6); Bonazzoli 6 (66′ Payero 6,5), Sanabria 5,5 (66′ Vardy 6,5). Allenatore Marco Giampaolo.
Arbitro: Michael Fabbri
Ammoniti: Barbieri, Ondrejka, Terracciano, Troilo, Pezzella, Valenti
Marcatori: Maleh, Vandeputte

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