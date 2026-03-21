PAGELLE e TABELLINO Monza-Venezia 1-1: brilla Yeboah, Pessina glaciale

Voti, top e flop del big match dell’U-Power Stadium, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie B. Il capitano brianzolo risponde al vantaggio della capolista con Haps

Il Venezia scappa con Haps, con il Monza che non perde la testa e pareggia i conti dopo l’intervallo grazie al rigore trasformato da capitan Pessina.

Finisce 1-1 l’atteso big match tra le prime della classe, con i lagunari dell’ex Stroppa che restano solitari in testa con tre punti di vantaggio sui brianzoli. Tra gli ospiti brilla Yeboah, mentre Hainaut la combina grossa sul penalty che riporta la gara in parità. Pessina è la guida il Monza, nell’undici di Bianco delude invece Hernani.

Pagelle, Top e Flop di Monza-Venezia: Haps chirurgico, delude Hernani

MONZA

TOP: Pessina 7,5 – Rigore di un’importanza capitale: ‘strappa’ la palla a Hernani e dal dischetto trasforma con la solita freddezza sotto la curva del tifosi brianzoli. Terza rete stagionale e come sempre uomo di riferimento per Bianco. In mezzo è la bussola del Monza e trascina i suoi nel momento più complicato. Capitano.

FLOP: Hernani 5,5 – Tocca tanti palloni all’inizio ed è costantemente cercato dai compagni di squadra. Col passare dei minuti perde lucidità e non incide come dovrebbe sulla trequarti biancorossa. Bianco lo toglie dal campo e irrobustisce la mediana nell’ultimo segmento di partita.

Thiam 6

Ravanelli 5,5

Delli Carri 6,5

Lucchesi 6

Ciurria 6 (79′ Bakoune SV)

Obiang 6 (86′ Keita SV)

Pessina 7,5

Azzi 6,5

Hernani 5,5 (69′ Colombo 6)

(69′ Colombo 6) Cutrone 7 (79′ Colpani SV)

Petagna 6 (86′ Mota SV)

All. Bianco 6,5

VENEZIA

TOP: Yeboah 7,5 – Si conferma lo spacca partite del Venezia. Imprendibile quando parte palla al piede, mette al gancio la difesa di casa specialmente nel primo tempo. Da applausi la rifinitura per Haps in occasione del vantaggio dei lagunari. Determinante.

FLOP: Hainaut 5 – Cerca di contenere Azzi e ci riesce solo a tratti. Soffre l’intraprendenza del numero 7 biancorosso e a inizio ripresa è protagonista in negativo del fallo di mano che porta al rigore dell’1-1 dei padroni di casa.

Stankovic 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sverko 6

Hainaut 5

Perez 6 (92′ Lella SV)

Busio 6,5

Doumbia 6

Haps 7 (46′ Sagrado 5,5)

Yeboah 7,5 (86′ Compagnon SV)

Adorante 5,5 (69′ Lauberbach 5,5)

All. Stroppa 6,5

ARBITRO: Guida 6,5

Serie B, il tabellino di Monza-Venezia: l’ex Stroppa conserva il primato

Un punto per parte: il Monza replica al vantaggio del Venezia, con il distacco in classifica che rimane invariato per la lotta promozione. Punto prezioso per Stroppa, che momentaneamente si porta a +6 sul Frosinone al terzo posto. Pareggio che alla fine può soddisfare anche Bianco, con i brianzoli che avevano sofferto e non poco nella prima grazie di gara.

MONZA-VENEZIA 1-1

26′ Haps (V); 51′ rig. Pessina (M)

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria (79′ Bakoune), Obiang (86′ Keita), Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone (79′ Colpani); Petagna (86′ Mota). A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Carboni, Capolupo, Caso, Alvarez, Forson. Allenatore: Bianco

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez (92′ Lella), Busio, Doumbia, Haps (Sagrado); Yeboah (86′ Compagnon), Adorante (69′ Lauberbach). A disposizione: Plizzari, Korac, Franjic, Venturi, Dagasso, Bohinen, Thiago Casas, Pietrelli. Allenatore: Stroppa

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Cutrone (M)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 8.819 spettatori (1.326 nel settore ospiti per un incasso di circa 118 mila euro) per il big match dell’U-Power Stadium