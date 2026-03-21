Inter, arriva al posto di Vicario: 30 milioni sul tavolo

Notizia a sorpresa dalla Turchia sul prossimo portiere: i dettagli

Vicario è al centro dei rumors di calciomercato. Ormai non è più un mistero il fatto che il suo nome sia davanti a tutti per il post Sommer, con il blitz a Londra del Ds Ausilio – anticipato da Calciomercato.it – che permette all’Inter di rafforzare la sua pole.

Dal mercato al campo, con il portiere del Tottenham costretto a dare forfait per il playoff Mondiale a causa dell’operazione all’ernia. Il ventinovenne rientrerà il mese prossimo, in tempo forse per terminare la stagione e quasi sicuramente l’avventura con gli ‘Spurs’. Sarà di nuovo a disposizione di Gattuso per il Mondiale, ammesso che l’Italia riesca a qualificarsi…

Chi al suo posto al Tottenham? ‘Turkiye Gazetesi’ ha lanciato in queste ore il nome di Cakir, ovvero del portiere titolare del Galatasaray che di recente ha buttato fuori la Juventus dalla Champions, per poi uscire nettamente agli ottavi di finale contro il Liverpool.

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Coetaneo di Vicario, Cakir è anche il portiere titolare della Turchia e nel mirino pure di Aston Villa e Newcastle. Per la medesima fonte turca, le tre squadre di Premier League sarebbero disposte a investire 30 milioni di euro per strapparlo al Galatasaray.