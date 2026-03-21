Il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano da Roma. La situazione in casa giallorossa non è delle migliori dopo il ko in Europa League per opera del Bologna e si potrebbe arrivare ad una separazione.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il futuro di Gian Piero Gasperini potrebbe essere lontano dalla capitale. Gli ultimi risultati hanno complicato la stagione giallorossa con la formazione capitolina che è stata eliminata dall’Europa League ed ha perso partite fondamentali nella corsa alla Champions League.

Come per tutti gli altri allenatori, il destino di Gian Piero Gasperini è legato ai risultati con la situazione che potrebbe cambiare nel caso in cui la Roma dovesse chiudere al meglio la stagione in corso, riuscendo a centrare il quarto posto in classifica. Per quello che riguarda la dirigenza sembra esserci unità d’intenti per quello che riguarda Massara e Ranieri, pronti a lavorare uniti per capire quale sarà la miglior soluzione per la formazione capitolina.