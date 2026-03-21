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Fiorentina-Inter, Chivu cambia ancora: va in panchina

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Grosse novità di formazione in casa Inter in vista del match contro la Fiorentina: ecco cosa sta succedendo. 

Cresce l’attesa in vista della gara tra Fiorentina e Inter, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20,45. I nerazzurri hanno al momento sei punti di vantaggio sul Napoli (che ha vinto nell’anticipo a Cagliari) e devono assolutamente conquistare i 3 punti per non compromettere il discorso scudetto.

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Petar Sucic (foto Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico Chivu, intanto, pensa a qualche novità di formazione proprio in vista del match contro i viola. Bastoni sente ancora dolore alla gamba e al suo posto dovrebbe esserci ancora Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo torna dal 1′ Calhanoglu: scivola, dunque, in panchina Sucic che potrebbe fare il suo ingresso in campo a gara in corso. In attacco confermato il tandem composto da Thuram e Pio Esposito, con Lauaro Martinez che si rivedrà dopo la sosta. Ecco il probabile undici dell’Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

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