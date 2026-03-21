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Come una vittoria a tavolino: “Non si sono presentati, siamo di nuovo campioni”

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Le assurde dichiarazioni del presidente della CONMEBOL

Lo ha detto veramente. Pensieri, ed è quello il problema, e parole del presidente della CONMBEOL Alejandro Dominguez.

Il calcio italiano ed europeo se la passa male, anzi malissimo, ma siccome tutto il mondo è paese, be’ altrove forse sono messi anche peggio.

Alejandro Dominguez
Come una vittoria a tavolino: “Non si sono presentati, siamo di nuovo campioni” (Screen canale youtube Conmebol Libertadores) – Calciomercato.it

Dopo i sorteggi della Copa Sudamericana e Copa Libertadores, Dominguez ha preso le difese dell’Argentina a proposito dell’annullamento della Finalissima (campioni d’Europa vs campioni del Sudamerica) con la Spagna. Annullata, lo ricordiamo, a causa della guerra scoppiata in Medio-Oriente. Si sarebbe dovuta disputare il 27 marzo in Qatar.

“Se applichiamo il principio della rinuncia e della vittoria a tavolino, l’Argentina è bicampione della Finalissima – le parole a ‘DSports’ di Dominguez, evidentemente in preda a un vero e proprio delirio di onnipotenza – Bisogna crederci: l’erba del vicino non è sempre più verde. Siamo i bicampioni, perché la Spagna non si è presentata“.

La Federcalcio spagnola sostiene di aver proposto di disputare la Finalissima al ‘Santiago Bernabeu’, in alternativa con una doppia sfida andata e ritorno Madrid-Buenos Aires. La Federcalcio argentina avrebbe rilanciato proponendo un match unico all’Olimpico di Roma. Alla fine non c’è stato accordo, con la Finalissima rimpiazzata da due amichevoli: l’Argentina giocherà contro il Guatemala, la Spagna contro la Serbia

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