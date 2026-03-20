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Pagelle Genoa-Udinese 0-2, i voti della sfida: bianconeri corsari

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Si è conclusa la partita tra Genoa e Udinese, partita valida per la giornata numero 30 di Serie A. Vittoria importante dell’Udinese in casa dei rossoblu che rallentano in classifica e devono guardarsi alle spalle.

Daniele De Rossi
I voti di Genoa-Udinese di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le reti di Ekkelenkamp e Davis consentono all’Udinese di vincere in casa del Genoa portandosi momentaneamente al decimo posto in classifica. Sconfitta che rallenta il cammino degli uomini di Daniele De Rossi che si fermano a quota 33 in classifica.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Genoa-Udinese, Bijlow sbaglia

GENOA (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 5.5, Vasquez 6 (84′ Martin sv); Ellertsson 5.5, Frendrup 5.5 (84′ Amorim sv), Malinovskyi 6.5, Messias 6.5 (60′ Baldanzi 5.5), Norton-Cuffy 6; Colombo 6 (72′ Ekhator sv), Vitinha 5 (72′ Ekuban sv). Allenatore De Rossi
UDINESE (3-5-2): Okoye 7; Kristensen 6.5, Kabasele 6.5, Solet 6.5; Ehizibue 6 (87′ Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (87′ Miller sv), Karlstrom 6, Atta 6 (46′ Piotrowski 6), Kamara 6.5 (84′ Arizala sv); Zaniolo 6.5 (94′ Zarraga), Davis 6.5. Allenatore Runjaic
MARCATORI: Ekkelenkamp, Davis
AMMONITI: Kamara, Zaniolo, Davis, Colombo, Solet, Miller

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