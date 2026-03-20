Infortunio shock Noa Lang, operazione e denuncia all’UEFA

L’esterno di proprietà del Napoli è stato operato stanotte

Il mercoledì di Champions è stato contraddistinto dall’infortunio shock di Noa Lang. L’esterno olandese di proprietà del Napoli, da gennaio scorso in prestito con diritto al Galatasaray, ha rischiato di perdere il pollice della mano destra, rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari, nel corso della sfida col Liverpool valevole per il ritorno degli ottavi Champions.

Noa Lang ha perso molto sangue ed è stato immediatamente portato all’ospedale, dove stanotte ha subito un intervento che, per fortuna, è perfettamente riuscito. Su Instagram, come si vede in alto, il classe ’99 ha pubblicato una foto che lo ritrae sorridente insieme a due operatrici (probabilmente infermierie) del policlinico di Liverpool.

Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar. Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor. Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

Il Galatasaray sembra intenzionato a sporgere una denuncia contro l’UEFA, che sulla vicenda potrebbe aprire una indagine. Nel match contro la squadra di Slot, vittoriosa con un netto 4-0 dopo lo 0-1 di Istanbul, i turchi hanno perso anche Victor Osimhen.

Anche il nigeriano ex Napoli è stato portato in ospedale, come recita la nota ufficiale ha subito la “frattura dell’avanbraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni”.