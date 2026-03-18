“Ha dichiarato di essere parte lesa, ma è una visione assolutamente superficiale”

“Meriterebbe la retrocessione”. Roberto Saviano torna ad attaccare l’Inter in una diretta su Instagram. Lo scrittore ha nuovamente usato parole pesantissime sul club nerazzurro, in merito sempre all’inchiesta Doppia Curva che ha partorito pene per quasi 90 anni di carcere a carico di 16 imputati nel processo svoltosi con rito abbreviato.

“Invito i tifosi dell’Inter a leggere i dettagli dell’inchiesta – ha esordito Saviano sul tema – Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata di essersi dichiarata subito parte lesa, sia solo l’inizio. L’Inter ha dichiarato di essere parte lesa sulla gestione dei parcheggi e delle curve e del franchising, dichiarandosi di essere stata costretta e intimidita, ma è una visione assolutamente superficiale“.

Per Saviano, “l’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta ed i suoi tifosi”. Lo scrittore ricorda che “anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era in balia delle organizzazioni criminali, ora non lo è più, ma comunque il mondo ultras è marcio e legato a brutti ambienti”.

🔥Roberto Saviano torna ad attaccare l’Inter sulla questione curva. 😮Parole pesantissime in una diretta

Instagram: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”. pic.twitter.com/26UmIYsIen — INTERLIVE.IT (@interliveit) March 18, 2026

Dopo lo scorso attacco, che è stato diretto nei confronti di Marotta al termine del derby d’Italia, lo stesso Presidente dell’Inter aveva paventato la possibilità di una querela: “Quelle di Saviano sono dichiarazioni che saranno prese in considerazione dai nostri avvocati“.