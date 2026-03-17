Arrivano brutte notizie per il Bologna che rischia di aver perso il proprio portiere fino al termine della stagione in corso.

Infortunatosi nel finale di Sassuolo-Bologna, partita vinta dagli uomini di Vincenzo Italiano, l’estremo difensore polacco è rimasto in campo fino all’ultimo aiutando la squadra a portare a casa la vittoria.

L’esito degli esami sul portiere classe 1991 non hanno dato buone notizie con il polacco che rischia di tornare in campo solamente nelle ultime partite di questo campionato. “Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski – ha comunicato il Bologna – hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane“.

Contro la Roma in Europa League, e fino alla fine del campionato, andrà in porta Federico Ravaglia, già a lungo titolare durante la prima parte della stagione e pronto a tornare a difendere i pali della squadra della sua città.