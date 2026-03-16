Uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Bayern Monaco è sicuramente Michael Olise, esterno offensivo che sta registrando grandi numeri in questa annata agli ordini di Vincent Kompany.

Attaccante esterno francese, classe 2001, Olise è pronto a vivere anche un mondiale da protagonista con la maglia della Francia durante la prossima estate e sarebbe finito nel mirino del Real Madrid in ottica mercato.

Secondo quanto affermato da Ekrem Konur su X, il Real Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto 160 milioni di euro per la stella del Bayern Monaco. Una notizia che ha riportato anche la Bild affermando, però, che non ci sarebbero riscontri sul possibile arrivo di Olise in Spagna, considerato anche il fatto che il Bayern Monaco non avrebbe nessuna intenzione di andare a perdere uno dei punti fermi della propria formazione.

Proprio secondo la Bild, però, ci sarà da fare i conti con la volontà di Florentino Perez di andare a chiudere un importante colpo in vista della prossima stagione e che, oltre al Real Madrid, anche il Liverpool starebbe guardando con attenzione alla stella della formazione tedesca.