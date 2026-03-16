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Assalto rossonero a Castro, è il primo obiettivo per l’attacco

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Santiago Castro è diventato l’obiettivo principale di calciomercato di un club rossonero in vista della prossima stagione anche se le richieste del Bologna mettono in forte dubbio l’affare.

Santiago Castro
Castro nel mirino di una big (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le ottime prestazioni di Castro, sia in Italia che in Europa, hanno messo portato l’attenzione di diverse big sull’attaccante argentino, pronto a valutare le offerte per lui alla fine del campionato in corso.

Stando a quanto riferito da RTI Esporte, il Flamengo avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Bologna con il tecnico Jardim che avrebbe messo Santiago Castro in cima alle preferenze per l’attacco della formazione rossonera.

L’affare con i brasiliani appare però molto difficile da concludere considerato il fatto che il Bologna chiede circa 40 milioni di euro per il suo cartellino. Il recente rinnovo del contratto fino al giugno del 2030 mette la società rossoblu in una situazione di tranquillità sul futuro dell’attaccante, potendo chiedere il massimo in un’eventuale trattativa.

Un’altra squadra sulle tracce del centravanti rossoblu sarebbe l’Arsenal con i Gunners pronti a fare un tentativo in vista della prossima stagione seguendo da vicino l’evoluzione della punta della squadra di Vincenzo Italiano. Un colpo che andrebbe a dare seguito ai rapporti tra le due società dopo l’arrivo di Calafiori a Londra durante l’estate del 2024.

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