Lazio, Sarri resta o lascia la panchina? Lo scenario sembra ormai definito

Chi guiderà la Lazio la prossima stagione? Quali sono i rapporti tra Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri? Lo scenario sembra ormai chiaro

Un presente ricco di incognite ed un futuro tutto da scrivere; ma con poche certezze all’orizzonte. Maurizio Sarri sarà ancora il tecnico della Lazio nella prossima stagione? L’interrogativo resta ancora avvolto nel mistero: al pari di tante altre domande che aleggiano intorno al club biancoceleste.

La Lazio si appresta a chiudere una stagione anonima: l’unico sussulto, anzi…l’unica ancora di salvezza alla quale si aggrappa una tifoseria delusa e in piena contestazione, è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta (si parte dal 2-2 della gara d’andata, disputata allo stadio Olimpico di Roma). Ma la stagione, iniziata sotto cattivi presagi, ha confermato le enormi difficoltà alle quali i biancocelesti sono andati incontro. Tra il mercato estivo bloccato, quello invernale incentrato sulle cessioni e le plusvalenze e i continui dissidi tra il tecnico e la società, la squadra ha annaspato in una posizione di centro classifica.

Il rapporto tra Lotito e il tecnico Sarri

Uno scenario decisamente diverso rispetto a quello che il tecnico si immaginava, quando a giugno dello scorso anno decise di tornare nella capitale. Sarri pensava di poter lottare per posizioni europee: sperava di riuscire a costruire un progetto solido per il futuro, ma si è trovato costretto a lavorare con una squadra che non era stata costruita per lui e a gestire numerose difficoltà organizzative. “Per la Lazio questo è stato un anno zero, come spesso accade – ha detto qualche settimana fa – il prossimo, dovrà essere l’anno uno”. Ma sarà lui a costruirlo?

I dubbi restano tanti, alimentati dalle recenti telefonate attribuite al presidente Lotito e diffuse sui social. Chiamate nelle quali il patron biancoceleste criticava aspramente le scelte, le dichiarazioni e i risultati di Sarri: “A tutti piacciono i nostri giocatori tranne che a lui”, alcuni passaggi della lunga chiamata con un tifoso. Nelle ultime ore si stanno delineando alcuni scenari contraddittori, che non fanno altro che alimentare dubbi e incertezze sul futuro del tecnico. Sarri resterà alla Lazio? Sarà lui a costruire la squadra del prossimo anno? Il famigerato anno uno vedrà alla guida il tecnico toscano?

Lotito non è particolarmente contento del suo operato: un particolare che potrebbe delineare uno scenario inaspettato e che potrebbe coinvolgere anche il diesse Fabiani: l’uomo che ha spinto per il ritorno dell’allenatore toscano. Fabiani si è esposto in prima persona ed ha sposato il Sarri bis. Lotito non è soddisfatto dei risultati e delle parole del tecnico e di conseguenza, reputa il direttore sportivo responsabile della scelta. Il patron potrebbe legare i due destini. Ma pensare ad un esonero, al momento sembra quasi impossibile. Anche alla luce del contratto oneroso che lega Sarri alla Lazio.

Cosa accadrà a giugno tra Sarri e la Lazio?

Il tecnico ha sottoscritto un accordo con i biancocelesti fino al trenta giugno del 2028 ad una cifra superiore ai due milioni e mezzo a stagione. Immaginare che Lotito onori questo accordo e intanto paghi il suo sostituto, accollandosi un altro stipendio, è uno scenario decisamente poco plausibile. E al momento Sarri non sembra intenzionato a mollare; nè a fare sconti come in passato (a marzo del 2024 si dimise lasciando un anno e mezzo di contratto a quattro milioni a stagione). La situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cui fosse il tecnico a decidere di mollare. Una soluzione che al momento il Comandante non intende prendere in considerazione: “Ho fatto una promessa al popolo laziale. Ho detto che qualsiasi cosa fosse accaduta, sarei rimasto. E farò così”.

La decisione verrà rimandata a giugno: nel caso in cui Sarri alzasse bandiera bianca, Lotito non si opporrebbe, ma al momento l’allenatore non ha dato segnali che lascino intendere questa volontà. Anzi… Ha ribadito la necessità di un confronto programmatico in vista del futuro: si sente parte integrante del progetto e sogna di poter finalmente lasciare il segno, incidendo sulle sorti presenti e future del club. Riuscirà a convincere Lotito a dargli fiducia e a farsi seguire nelle scelte?

Sull’argomento è intervenuto anche il direttore sportivo Fabiani, che ha aperto alla possibilità di continuare il percorso: “I rapporti belli sono anche quelli conflittuali, mantengono in vita il rapporto. Rendo questo modus che abbiamo noi e che ha Sarri di manifestare come un rapporto teso a migliorare, a spronare. La vogliamo chiamare critica costruttiva? Chiamiamola così”, ha ribadito a Sky sport. “Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il Sarrismo è anche questo. Andiamo poi sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto che prevedeva due anni più uno di opzione, e abbiamo addirittura tolto quell’opzione sia a lui che allo staff proprio perché crediamo nel progetto di Sarri. Questo nuovo percorso l’abbiamo iniziato con lui e vorremmo finirlo con lui”.