Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Doku nel mirino dell’Atletico Madrid, possibile addio al Manchester City

Foto dell'autore

Jeremy Doku è finito nel mirino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che piace molto alla squadra allenata da Diego Simeone.

Jeremy Doku
Doku potrebbe salutare il Manchester City (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2002, l’attaccante esterno del Manchester City sarebbe uno degli obiettivi di mercato della squadra spagnola in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da TeamTalk, l’Atletico Madrid starebbe seguendo da vicino l’evolversi della situazione relativa alla punta esterna della formazione di Pep Guardiola. Il futuro del calciatore (arrivato nel 2023 alla corte dell’allenatore spagnolo) potrebbe essere lontano da Manchester con il suo contratto che scadrà nel giugno del 2028 e potrebbe essere il momento migliore per cederlo e ottenere il massimo dalla sua partenza.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ma non è da escludere che possa chiudersi anche intorno a una somma più bassa. Molto dipenderà da quello che sarà il rendimento del calciatore da qui alla fine della stagione e durante il prossimo mondiale in USA, Messico e Canada.

/7
1967

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU