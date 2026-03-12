Jeremy Doku è finito nel mirino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione con l’attaccante belga che piace molto alla squadra allenata da Diego Simeone.

Classe 2002, l’attaccante esterno del Manchester City sarebbe uno degli obiettivi di mercato della squadra spagnola in vista della prossima stagione.

Secondo quanto affermato da TeamTalk, l’Atletico Madrid starebbe seguendo da vicino l’evolversi della situazione relativa alla punta esterna della formazione di Pep Guardiola. Il futuro del calciatore (arrivato nel 2023 alla corte dell’allenatore spagnolo) potrebbe essere lontano da Manchester con il suo contratto che scadrà nel giugno del 2028 e potrebbe essere il momento migliore per cederlo e ottenere il massimo dalla sua partenza.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 65 milioni di euro, ma non è da escludere che possa chiudersi anche intorno a una somma più bassa. Molto dipenderà da quello che sarà il rendimento del calciatore da qui alla fine della stagione e durante il prossimo mondiale in USA, Messico e Canada.