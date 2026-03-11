Xabi Alonso potrebbe tornare presto in panchina con l’allenatore spagnolo che avrebbe un accordo per guidare il Liverpool a partire dalla prossima stagione.
Terminata la sua avventura al Real Madrid con l’esonero, per Xabi Alonso potrebbero aprirsi le porte di un’altra grande squadra europea in vista della prossima stagione. Il tecnico, classe 1981, secondo quanto affermato da Okdiario.com, avrebbe già un accordo con il Liverpool per guidare i Reds in vista della prossima stagione andando a firmare un triennale con la formazione inglese.
Possibile, quindi, il ritorno di Xabi Alonso a Liverpool con l’ex centrocampista che ha vissuto cinque stagioni da calciatore con la maglia dei Reds, arrivando anche a vincere la Champions League nel 2005 contro il Milan e perdendo la finale contro i rossoneri nel 2007. La condizione per l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Liverpool è legata ai risultati di Slot. Nel caso in cui il tecnico olandese dovesse centrare la vittoria della Champions League, resterebbe ancora un altro anno alla guida della squadra.