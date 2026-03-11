Atalanta
Valverde senza freni a Madrid, tripletta in un tempo al City

Foto dell'autore

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, è l’assoluto protagonista della serata di Champions League con l’uruguaiano che ha messo a segno una tripletta nel primo tempo della sfida contro il Manchester City.

Federico Valverde
Tripletta Valverde contro il Manchester City (ansa Foto) – calciomercato.it

Gli spagnoli si trovano avanti 3-0 con il centrocampista assoluto protagonista grazie a una tripletta che sta stendendo gli uomini di Guardiola, chiamati a ribaltare la situazione nella ripresa se non vogliono dire addio alle speranze di accedere ai quarti dopo l’andata.

Un giocatore capace di fare entrambe le fasi, fondamentale per il gioco del Real Madrid. Durante la serata di oggi si è tolto anche la soddisfazione di andare a mettere a segno ben tre reti in un tempo, una più bella dell’altra.

Valverde, classe 1998, sembra essere arrivato al punto più alto della sua carriera con il centrocampista che risulta sempre tra i migliori in campo nella formazione di Arbeloa. Anche se ci troviamo ancora a marzo, c’è già chi lo vede come possibile candidato per il prossimo Pallone d’oro, essendo il trascinatore della formazione delle merengues.

