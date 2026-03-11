Atalanta
Risultati Champions League: Valverde stende il City, vince ancora il Bodo

Foto dell'autore

Si sono concluse stasera le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League con il Real Madrid che ha battuto il Manchester City grazie alla straordinaria prestazione di Valverde, autore di una tripletta.

Federico Valverde
I risultati e i marcatori della serata di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it

Risultato negativo per gli uomini di Pep Guardiola, chiamati a recuperare il risultato al ritorno in Inghilterra. A Parigi i campioni in carica del PSG vincono contro il Chelsea in una partita non facile per gli uomini di Luis Enrique. Vince ancora il Bodo Glimt, con i norvegesi che riescono a battere lo Sporting e ora sognano l’accesso ai quarti di finale della Champions League.

Nel tardo pomeriggio era terminata in parità, 1-1 la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La prossima settimana si conosceranno i nomi delle qualificate ai quarti di finale.

BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL 1-1 (Andrich, Havertz rig.)
REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-0 (Valverde, Valverde, Valverde)
PSG-CHELSEA 5-2 (Barcola, Gusto, Dembele, Fernandez, Vitinha, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia)
BODO GLIMT-SPORTING 3-0 (Fet, Blomberg, Hogh)

