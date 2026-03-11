La Lazio blinda Sulejmani: UFFICIALE, nuovo contratto depositato

Il capocannoniere della Primavera ha firmato fino a giugno 2029

La Lazio ha blindato Sulejmani. Il 5 marzo scorso Calciomercato.it vi aveva parlato di accordo molto vicino con l’entourage dell’attaccante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. E ne giorni successivi è arrivata l’attesa fumata bianca.

Il club biancoceleste ha depositato il nuovo contratto del classe 2006, uno dei migliori talenti del proprio vivaio. La scadenza è fissata a giugno 2029, ulteriori tre anni come anticipato da CM.IT.

Sulejmani è approdato nella Capitale nell’estate del 2023, all’attivo ha oltre 100 presenze con la maglia della Lazio Primavera: fin qui sono 24 i gol messi a segno.

Il 19enne italo-albanese è il capocannoniere stagionale della squadra: 10 le reti in campionato, con l’ultima realizzata nella vittoria per 2-1 in casa del Bologna.

Cosa manca a Sulejmani? ‘Solo’ l’esordio in prima squadra, un esordio che sarebbe anche un premio (meritato) alla crescita e alla professionalità dimostrata in questi anni.