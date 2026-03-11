Juve, via in quattro la prossima estate: via libera di Spalletti

Novità importantissime in casa Juventus in vista dell’estate: ecco chi sono i primi nomi che potrebbero fare le valigie.

Juve sempre molto attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Comolli e Ottolini sono concentrati su diversi movimenti in entrata, ma occhio anche alle uscite di quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore di Certaldo. Vediamo chi sono i principali indiziati a partire al termine della stagione in corso.

Spalletti avrebbe le idee molto chiare su come rinforzare la sua squadra e non avrebbe alcun tipo di problema a privarsi di quattro calciatori, ovvero Di Gragorio, Perin, Kostic e Koopmeiners.

I due portiere hanno deluso fin qui e la Juve cerca un estremo difensore affidabile e di grande esperienza, mentre il laterale serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Capitolo Koop: il centrocampista olandese piace alla Roma e ad altri club e la Juve potrebbe liberarlo di fronte a un’offerta importante.