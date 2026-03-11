“Non si è messa a disposizione della società organizzatrice entro le ore 11 del 9 marzo 2026, come previsto dall’art. 8 del regolamento”
È arrivata la decisione ufficiale. Una decisione inevitabile vista l’impossibilità per la squadra di atterrare in Italia.
È stata annullata la gara della Viareggio Cup, in programma per oggi alle 17, tra la Rappresentativa Serie D e la formazione nigeriana della Future Soccer Pro. A causa della guerra in Medio-Oriente, che ha complicato non poco il traffico aereo, ques’ultima si trova impossibilitata a raggiungere il nostro Paese.
Di seguito il comunicato della Lega Dilettanti, con cui si ufficializza anche l’esclusione dal torneo della Future Soccer Pro:
“La commissione tecnico-disciplinare, preso atto che la squadra Futurepro Soccer FC non si è messa a disposizione della società organizzatrice entro le ore 11 del 9 marzo 2026, come previsto dall’art. 8 del regolamento del Torneo.
Preso atto altresì che la medesima squadra non si è presentata alla prima gara, fissata per il 10 marzo 2026 contro la Rappresentativa Serie D, violando la disposizione di cui all’art.12 del citato regolamento, delibera l’esclusione della squadra Futurepro Soccer FC dal Torneo, con effetto immediato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di carattere amministrativo, così come stabiliti dal regolamento vigente”.