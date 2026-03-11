Atalanta
Addio Mondiale 2026, il ritiro ora è ufficiale: “Non giocheremo negli USA”

Il Ministro dello Sport: “Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare”

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: “Non giocheremo il prossimo Mondiale” che, come noto, si disputerà tra Stati Uniti e Canada.

Come previsto, l’Iran si ritira dal Mondiale 2026 a causa della guerra scatenatagli contro da USA e Israele. Lo ha annunciato il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali.

“Dal momento che questo governo corrotto – il riferimento è agli Stati Uniti, ndr – ha assassinato il nostro leader Khamenei, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali“.

“Ci sono state imposte due guerre in otto/nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi – ha aggiunto Donyamali – Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare“.

L’Iran avrebbe dovuto giocare proprio negli States: era stato inserito nel Gruppo G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Il suo posto potrebbe prenderlo l’Iraq, la prima esclusa della confederazione asiatica.

Il 13 marzo la Naziona irachena dovrebbe affrontare la vincente di Bolivia-Suriname nello spareggio Mondiale, ma la partita (in programma a Monterrey, Messico) è a rischio perché lo spazio aereo iracheno è stato chiuso proprio a causa del conflitto in Medio-Oriente.

