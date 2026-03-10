PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Bayern Monaco 1-6: brutta lezione per Palladino

Voti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League

Dopo aver sconfitto ed eliminato il Borussia Dortmund nei Play Off, all’Atalanta non riesce l’impresa di fermare i campioni di Germania del Bayern Monaco. Gli uomini di Vincent Kompany si impongono nettamente nella gara d’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Un risultato, arrivato al termine di una gara equilibrata e dalle mille emozioni. I nerazzurri, reduci da tre risultati negativi (pareggi con Udinese e Lazio e sconfitti dal Sassuolo) non riescono ad imporsi in Europa. La prossima settimana, la gara di ritorno all’Allianz Arena.

L’Atalanta crolla sotto i colpi del Bayern Monaco: una dura lezione per i nerazzurri, disorientati inizialmente dalle scelte di Palladino (che contro i campioni tedeschi schiera due attaccanti centrali, due mezzepunte e gioca con una difesa a quattro, mai testata fino ad oggi) e dalle giocate dei campioni tedeschi: il match termina con un passivo pesantissimo, che rende la sfida di ritorno all’Allianz Arena una semplice formalità.

Top e Flop Atalanta-Bayern Monaco: le scelte di Palladino fanno discutere

ATALANTA

Top

Carnesecchi 6: Se un portiere che prende sei gol risulta il migliore in campo dei suoi, il segnale è piuttosto chiaro. Gli arrivano da tutte le parti e prova a tenere in piedi una nave che sembra costantemente sul punto di affondare. Attento e pronto ad intervenire sin dalle prime battute, viene subito chiamato in causa dagli attaccanti bavaresi. Nei primi sette minuti risponde presente su tre tentativi di Olise, salvando la porta nerazzurra. Incolpevole sui gol subiti, salva anche due volte su Jackson e una volta su Gnabry. Se nel primo tempo il passivo non è stato monstre, il merito è solamente suo. Inizia la ripresa ed è subito chiamato ad un intervento su un tentativo di Pavlovic, poi viene battuto da Jackson con un tiro imparabile. E’ l’ultimo ad alzare bandiera bianca e dopo un’ora salva su Olise, lanciato verso la porta: poi si arrende sull’ennesima giocata di Olise.

Djimsiti 6: Entra nella ripresa, quando la frittata è ormai già fatta e servita. Non ha colpe particolari sui gol subiti: ne evita almeno un paio con delle giocate difensive. Uno, in modo miracoloso, anticipando Jackson sulla linea di porta.

Flop

Palladino 4: Scelte incomprensibili: prima e durante la gara. Cambiare modulo in una sfida così delicata e contro un avversario come il Bayern Monaco è stato oggettivamente un errore: punta sulla difesa a quattro (mai vista prima di stasera) e su un modulo estremamente sbilanciato, con due punte (Krstovic e Scamacca) e due centrocampisti offensivi (Soulemana e Zalewski), lasciando delle praterie che gli esterni del Bayern sfruttano alla perfezione. Dopo trenta minuti l’Atalanta ha già preso tre gol e ne ha rischiati altrettanti (salvata solo da Carnesecchi), eppure Palladino non cambia nulla, lasciando altro spazio ai bavaresi. Si accorge che qualcosa non va nell’intervallo: nella ripresa ridisegna la squadra con l’innesto di Djimsiti al posto di Scamacca. Ma ormai è troppo tardi. Anzi, nonostante l’ingresso di un difensore, non cambia l’atteggiamento della squadra, che continua a concedere praterie ai tedeschi.

Bernasconi 4,5: Partita complicata, forse la più difficile che si è trovato a giocare da quando veste la maglia nerazzurra. Dalla sua parte impazza Olise, che nel primo quarto d’ora lo salta con troppa facilità. Colpevolmente in ritardo nell’azione del gol che sblocca la partita: si perde in partenza Stanisic e quando prova a recuperare è ormai troppo tardi. Decisivo, in negativo, anche nell’occasione del raddoppio, quando concede troppo spazio o Olise, che si libera e calcia dal limite, sorprendendo Carnesecchi. Stesso copione sul gol del 3-0: Olise lo porta a spasso, prima di servire Gnabry che si invola verso la porta.

Kolasinac 5: Inizio horror: viene puntato e saltato da Olise, poi sbaglia un appoggio in uscita che porta l’esterno bavarese al tiro. Costantemente in difficoltà tra Gnabry (che spesso ferma fallosamente) e Jackson, si perde in modo netto il numero sette del Bayern in occasione del gol del 3-0.Viene puntato e saltato altre volte, prima dell’intervallo e nella ripresa.

LE PAGELLE

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6; Zappacosta 5 (67′ Bellanova 5,5), Hien 5, Kolasinac 5 (55′ Ahanor 5), Bernasconi 4,5; Sulemana 5,5 (73′ Samardzic 5,5), de Roon 5, Pasalic 5, Zalewski 5 (55′ Musah 5); Scamacca 5 (46′ Djimsiti 6), Krstovic 5,5. All. Palladino 4.

BAYERN MONACO

Top

Olise 7,5: Una furia: fa impazzire Bernasconi e nel primo tempo crea almeno quattro occasioni da gol: gode delle praterie che la difesa nerazzurra gli lascia e diventa imprendibile per i difensori nerazzurri: sfiora due volte il gol (impegnando Carnesecchi), ne segna uno con un bolide dal limite dell’area e poi si trasforma in uomo assist per Gnabry. Al 64′ mette a segno la quinta rete, dopo una giocata eccezionale, che scatena gli applausi del pubblico di Bergamo.

Gnabry 7,5: Fa a fettine la difesa nerazzurra con le sue accelerazioni e le sue giocate. Segna un gol superando in uscita Carnesecchi, ne propizia un altro (regalando un assist a Olise) e colpisce la traversa con un bolide dal limite dell’area di rigore. Ogni volta che si accende crea un pericolo per la difesa nerazzurra.

Flop

Laimer 5,5: Nulla di particolarmente significativo da segnalare, ma in un primo tempo dominato, riesce a perdersi una volta Soulemana e a prendersi un giallo evitabile: un cartellino che potrebbe pesare un vista dei prossimi turni.

LE PAGELLE

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig sv; Stanisic 7, Upamecano 7, Tah 7, Laimer 5,5 (46′ Davies 6, 71′ Bischof 6); Kimmich 6, Pavlovic 6,5 (68′ Goretzka 6); Olise 7,5, Gnabry 7,5 (46′ Musiala 7), Luis Diaz 7; Jackson 7. All. Kompany 7.

Atalanta-Bayern Monaco, il tabellino: Olise domina la scena

Ecco il tabellino della sfida tra Atalanta e Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League, disputata alla New Balance Arena e che si è conclusa con un vero e proprio tracollo per i nerazzurri, sconfitti nettamente dai bavaresi.

MARCATORI: 12′ Stanisic (B), 22′ Olise (B), 25′ Gnabry (B), 52′ Jackson (B), 64′ Olise (B), 68′ Musiala (B). 93′ Pasalic (A).

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta (67′ Bellanova), Hien, Kolasinac (55′ Ahanor), Bernasconi; Sulemana (73′ Samardzic), de Roon, Pasalic, Zalewski (55′ Musah); Scamacca (46′ Djimsiti), Krstovic. All. Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (86′ Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (46′ Davies, 71′ Bischof); Kimmich, Pavlovic (68′ Goretzka); Olise, Gnabry (46′ Musiala), Luis Diaz; Jackson. All. Kompany.

ARBITRO: Eskas (Nor).

AMMONITI: Laimer (B).

ESPULSI: –