La Juve ha deciso, Openda via in prestito: i dettagli

Quasi sicuramente Loïs Openda lascerà la Juventus al termine di questa stagione: ecco cosa succede alla Continassa.

Lo scorso 1 settembre si trasferiva dal Lipsia alla Juventus in prestito oneroso (3,3 milioni) con obbligo di riscatto a 40,6 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni. Un investimento importantissimo da poco meno di 50 milioni compresi gli oneri accessori, ma Loïs Openda ha deluso le aspettative e ad oggi è il più grande flop di questa stagione bianconera.

L’obbligo di riscatto avverrà sicuramente (basta che la Juve si classifichi nelle prime dieci posizioni di Serie A) e adesso in casa bianconera sono già al lavoro per capire cosa fare con l’attaccante belga classe 2000: secondo le ultime informazioni in nostro possesso, Comolli sarebbe disposto a cedere Openda anche con la formula del prestito secco a patto, però, che la sua nuova squadra paghi lo stipendio da circa 4 milioni di euro all’anno.

Un’operazione simile permetterebbe alla Vecchia Signora di risparmiare poco meno di 20 milioni e di reinvestirli magari in qualche altra operazione in entrata. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Juve e vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.