Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero Tudor, è disastro Tottenham: la decisione del club londinese

Foto dell'autore

Momento drammatico per il Tottenham con gli Spurs che hanno perso in maniera netta contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale mettendo a forte rischio il proprio cammino in Champions League.

Igor Tudor
Esonero Tudor, decisione in arrivo in casa Tottenham (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il 5-2 per l’Atletico Madrid parla chiaro con la squadra di Simeone che non ha avuto problemi a battere quella allenata da Igor Tudor, ora sempre più a rischio esonero in casa Spurs. Il gol di Solanke ha reso meno pesante il passivo, ma il 4-0 dopo 22 minuti di gioco parla chiaro su quello che sia il momento della squadra londinese.

Da quando è arrivato sulla panchina della squadra londinese l’ex allenatore della Juventus non è riuscito a cambiare marcia con la squadra che è giunta ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione con il Tottenham chiamato a giocare contro il Liverpool nel prossimo turno di campionato.

Già nelle scorse ore avevano iniziato a circolare in casa Tottenham le voci riguardanti il possibile esonero di Igor Tudor con il tecnico croato che potrebbe essere allontanato dalla panchina a stretto giro di posta o, in caso di ulteriore fiducia, potrebbe risultare decisiva la partita di Liverpool in programma domenica prossima.

/7
1951

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie