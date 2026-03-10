Momento drammatico per il Tottenham con gli Spurs che hanno perso in maniera netta contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale mettendo a forte rischio il proprio cammino in Champions League.

Il 5-2 per l’Atletico Madrid parla chiaro con la squadra di Simeone che non ha avuto problemi a battere quella allenata da Igor Tudor, ora sempre più a rischio esonero in casa Spurs. Il gol di Solanke ha reso meno pesante il passivo, ma il 4-0 dopo 22 minuti di gioco parla chiaro su quello che sia il momento della squadra londinese.

Da quando è arrivato sulla panchina della squadra londinese l’ex allenatore della Juventus non è riuscito a cambiare marcia con la squadra che è giunta ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione con il Tottenham chiamato a giocare contro il Liverpool nel prossimo turno di campionato.

Già nelle scorse ore avevano iniziato a circolare in casa Tottenham le voci riguardanti il possibile esonero di Igor Tudor con il tecnico croato che potrebbe essere allontanato dalla panchina a stretto giro di posta o, in caso di ulteriore fiducia, potrebbe risultare decisiva la partita di Liverpool in programma domenica prossima.