Addio Juve, può finire al Real Madrid per oltre 100 milioni: i dettagli

Colpo di scena per quel che riguarda il calciomercato estivo: convolte questa volta Juventus e Real Madrid. 

La Juve vince e convince. I bianconeri strapazzano il Pisa col punteggio di 4-0 nel match valido per il 28esimo turno di Serie A e si avvicinano al quarto posto in classifica, occupato al momento da Como e Roma che si sfideranno proprio nel prossimo weekend.

Adesso, però, c’è da registrare una pessima notizia per i tifosi della Vecchia Signora che arriva direttamente dal mercato. Sandro Tonali, grande obiettivo della Juve in vista della prossima stagione, potrebbe trasferirsi infatti nella Liga spagnola: lo riferisce in queste ore il ‘Sun’, secondo cui il centrocampista del Newcastle sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per l’estate.

I Magpies valutano il suo cartellino circa 115 milioni di euro e i Blancos avrebbero tutta l’intenzione di affondare il colpo per anticipare la Juve e gli altri club interessati alle prestazioni del centrocampista della Nazionale italiana. Una pessima notizia per Luciano Spalletti, che rischia di dover dire definitivamente addio a Sandro Tonali.

