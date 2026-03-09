Un’altra vittoria per Abel Ferreira: ora è nella storia del Palmeiras

Ancora molto giovane, ma già così vincente: il portoghese eguaglia Luxemburgo
Fossimo un club europeo, anche un grande club europeo scommetteremmo su di lui. Parliamo di Abel Ferreira, da qualche ora nella storia del Palmeiras.
Il portoghese, ancora giovanissimo visto che a dicembre scorso ha compiuto solo 47 anni, è diventato l’allenatore più decorato nella storia del ‘Verdao’, con 11 trofei vinti, dopo la sua quarta vittoria nel Campeonato Paulista arrivata battendo per 2-1 il Novorizontino.
Abel Ferreira ha superato Oswaldo Brandao, il quale ne ha vinti 10, stabilendo un record assoluto di trofei vinti alla guida del Palmeiras. Ricapitolando:
- 4 Campeonati Paulistao;
- 2 Campeonati Brasileirao;
- 1 Copa do Brasil;
- 1 Supercopa do Brasil;
- 2 Copa Libertadores;
- 1 Recopa Sudamericana.
Ferreira è diventato anche il tecnico straniero di maggior successo nel Paulistão (4 titoli): eguagliato un certo Vanderlei Luxemburgo quanto a maggior numero di titoli del Campeonato Paulista dal 2000 ad oggi. Per lui si prospetta un futuro luminoso, magari alla guida di una big d’Europa.