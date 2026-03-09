Derby da incubo per Bastoni, fischi e infortunio: i dettagli

Il difensore dell’Inter ha abbandonato la stracittadina col Milan a metà secondo tempo dopo l’intervento falloso su Rabiot

È stato un derby da incubo per Alessandro Bastoni. Nuovamente subissato di fischi, anche se col passare dei minuti il livello si è abbassato, il difensore dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo a metà secondo tempo dopo un brutto intervento su Rabiot che gli è anche costato un giallo meritato.

Il numero 95 nerazzurro si è accomodato in panchina dolorante e zoppicante, supportato anche da capitan Lautaro Martinez. Nella conferenza stampa post sfida col Milan, Cristian Chivu non è sembrato molto preoccupato: “Ha preso una botta sulla tibia”.

Alla ripresa Bastoni verrà valutato nuovamente dallo staff medico: potrebbero non essere necessari degli esami. In un paio di giorni la forte contusione dovrebbe passare, permettendo al classe ’99 di esserci sabato contro l’Atalanta.

In conferenza Chivu ha tagliato corto sul mancato ingresso di Calhanoglu: “Non stava bene”, si è limitato a dire il tecnico interista. Nelle prossime ore si cercherà di fare maggiore chiarezza sulle condizioni del regista turco, quest’anno di nuovo alle prese con continui guai fisici.