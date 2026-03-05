Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, è ufficiale

Foto dell'autore

Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, ora è ufficiale. L’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha deciso di dire basta al campo e lo ha fatto attraverso alcune parole sui social.

Giacomo Bonaventura
Annuncio di Bonaventura, carriera finita (Ansa Foto) – calciomercato.it

Termina la carriera del centrocampista che, attraverso i propri canali ha annunciato di “non sentire più il fuoco dentro”. Un calciatore molto apprezzato da tutte le squadre con le quali ha giocato, dall’Atalanta alla Fiorentina, passando per il Milan, la squadra alla quale ha affermato di sentirsi maggiormente legato e con la quale vorrebbe essere ricordato.

“Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni – le parole riportate da Gianlucadimarzio.com – e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche l’Atalanta e la Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto”.

/7
1546

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie