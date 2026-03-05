Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, è ufficiale

Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio, ora è ufficiale. L’ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina ha deciso di dire basta al campo e lo ha fatto attraverso alcune parole sui social.

Termina la carriera del centrocampista che, attraverso i propri canali ha annunciato di “non sentire più il fuoco dentro”. Un calciatore molto apprezzato da tutte le squadre con le quali ha giocato, dall’Atalanta alla Fiorentina, passando per il Milan, la squadra alla quale ha affermato di sentirsi maggiormente legato e con la quale vorrebbe essere ricordato.

“Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni – le parole riportate da Gianlucadimarzio.com – e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. Però non posso non citare anche l’Atalanta e la Fiorentina: ognuna, a modo suo, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere molto”.