Davide Calabria verso il ritorno in Serie A, doppia opzione per l’ex Milan | CM

Foto dell'autore

Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il terzino destro che potrebbe salutare il Panathinaikos dopo una sola annata vissuta in Grecia.

Davide Calabria
Calabria pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il terzino destro, classe 1996, si è trasferito ad Atene durante la scorsa estate dopo aver visto scadere il suo prestito al Bologna e il contratto con il Milan.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per il ritorno del laterale in Italia. L’ex giocatore del Milan sta vivendo una buona annata, anche in Europa League, con il Panathinaikos, ma il richiamo della Serie A potrebbe convincerlo a far ritorno nel nostro Paese.

Le squadre che starebbero osservando la situazione sono Torino e Lazio, pronte a valutare il suo acquisto in estate nel caso in cui lo stesso calciatore spingesse con il club greco per tornare in Serie A. Il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 o 4 milioni di euro con i greci pronti a registrare una plusvalenza avendolo prelevato a costo zero.

