Calcio shock: giocatore condannato a 15 mesi di reclusione

Verdetto di colpevolezza emesso da un tribunale greco

La sentenza è stata resa nota poco fa: 15 mesi di reclusione per il calciatore, condannato per tutti e tre i capi di accusa.

Calcio shock: giocatore condannato a 15 mesi di reclusione

Bomba dall’Inghilterra: Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di reclusione, con sospensione della pena. Il verdetto è stato emesso da un tribunale greco su fatti risalenti all’agosto del 2020, quando il difensore del Manchester United si trovava a Mykonos in vacanza con la famiglia.

Maguire venne arrestato a seguito di un incidente, per poi finire a giudizio con l’accusa di aggressione non grave, resistenza all’arresto e tentata corruzione.

 

Come riporta ‘Sky Sports UK’, il 32enne è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa. La pena, però, è stata sospesa.

Nei mesi scorsi il centrale di Sheffield è stato riaccostato a due big della nostra Serie A, in particolare a Milan e Inter. Il suo contratto con lo United scade a giugno, per cui al momento non si può escludere del tutto la possibilità di un suo sbarco in Serie A. Più verosimile, ovviamente, una sua permanenza in Premier,

