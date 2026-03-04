Verdetto di colpevolezza emesso da un tribunale greco
La sentenza è stata resa nota poco fa: 15 mesi di reclusione per il calciatore, condannato per tutti e tre i capi di accusa.
Bomba dall’Inghilterra: Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di reclusione, con sospensione della pena. Il verdetto è stato emesso da un tribunale greco su fatti risalenti all’agosto del 2020, quando il difensore del Manchester United si trovava a Mykonos in vacanza con la famiglia.
Maguire venne arrestato a seguito di un incidente, per poi finire a giudizio con l’accusa di aggressione non grave, resistenza all’arresto e tentata corruzione.
Visualizza questo post su Instagram
Come riporta ‘Sky Sports UK’, il 32enne è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa. La pena, però, è stata sospesa.
Nei mesi scorsi il centrale di Sheffield è stato riaccostato a due big della nostra Serie A, in particolare a Milan e Inter. Il suo contratto con lo United scade a giugno, per cui al momento non si può escludere del tutto la possibilità di un suo sbarco in Serie A. Più verosimile, ovviamente, una sua permanenza in Premier,