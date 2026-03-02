PAGELLE E TABELLINO Udinese-Fiorentina 3-0: Davis e Zaniolo da urlo, Rugani shock

Voti, top e flop della sfida del Bluenergy Stadium, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il netto successo dei bianconeri

Dopo tre sconfitte consecutive l’Udinese torna a vincere, sconfiggendo la Fiorentina nella sfida valevole per la ventisettesima giornata di campionato e disputata al Bluenergy Stadium. Il successo permette ai bianconeri di raggiungere quota 35, di scavalcare la Lazio e di raggiungere il decimo posto in classifica. Per i viola, che restano fermi a ventiquattro punti, si tratta di una brutta battuta d’arresto: gli uomini di Vanoli, dopo due successi consecutivi, fermano la loro corsa e non riescono ad approfittare delle sconfitte di Lecce e Cremonese, rimanendo in terz’ultima posizione (a parimerito con i giallorossi e i lombardi).

I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato dopo soli dieci minuti, grazie ad un perfetto colpo di testa di Kabasele su corner di Zaniolo. Nella ripresa sale in cattedra Davis, letteralmente imprendibile per i difensori viola; l’attaccante prima impensierisce De Gea, poi si procura e trasforma il rigore del raddoppio. Nel recupero Buksa aggira Rugani e realizza la rete del definitivo tre a zero. Nel prossimo turno i friulani saliranno a Bergamo per affrontare l’Atalanta; per la Fiorentina lo scontro salvezza con il Parma.

Top e Flop di Udinese – Fiorentina

UDINESE

Top

Davis 7,5: Impressionante! Lotta su ogni pallone, regala profondità alla squadra e fa salire i padroni di casa spadroneggiando nel gioco aereo e nella fisicità: impegna De Gea con una conclusione pericolosa dopo una bella discesa personale, poi prova a regalare palloni invitanti per i suoi compagni. Ad inizio ripresa scarica una gran botta (parata da De Gea) dopo una poderosa azione personale. Diventa letteralmente imprendibile per Rugani, che lo stende in area: dal dischetto si dimostra freddo e implacabile, realizzando l’ottavo gol in campionato. Non segnava da fine gennaio: per l’Udinese è un ritorno importantissimo. Esce dopo 67′, con la standig ovation del Bluenergy.

Zaniolo 7: Gioca di fisico e con tecnica. Spesso imprendibile per i difensori della Fiorentina, riesce a tenere palla e a far salire la squadra. E’ in crescita…e si vede. Nel primo tempo batte il corner dal quale nasce il gol del vantaggio di Kabasele; nella ripresa prova anche la conclusione, sfiorando il raddoppio. Duetta con Davis e si rende protagonista di una serie di buone giocate.

Zemura 7: un muro invalicabile: annulla Harrison, copre, difende, pressa e riparte. Agonismo e tecnica a disposizione dei compagni: è il padrone della fascia sinistra: un muro invalicabile per gli esterni viola.

Flop

Okoye 6: Poco impegnato, vive una gioranata di relativa serenità.

Le pagelle: Okoye: 6, Kristensen 6,5, Kabasele 7, Bertola 6,5; Ehizibue 6,5, Piotrowski 6,5, Karlstrom 6, Ekkelenkamp, 6 Zemura 7; Zaniolo 7, Davis 7,5. Mlacic 6, Zarraga 6, Kamara 6,5, Buksa 6,5, Miller sv.

FIORENTINA

Top

Fagioli 5,5: Sempre nel vivo del gioco: smista palloni, regala profondità, batte i calci piazzati. In un primo tempo complicato per i viola, è una delle poche note positive. Si addormenta ad inizio ripresa e si fa sradicare il pallone a centrocampo da Zaniolo (azione che si chiude con una progressione di Davis). Commette qualche errore di palleggio, ma è l’unico che sembra avere le idee chiare. Esce dal campo nel finale.

De Gea 5,5: Se il passivo dei viola è meno pesante di quanto dovrebbe, il merito è suo: respinge da fuoriclasse due tentativi pericolosi di

Flop

Rugani 4: Serata da dimenticare: schierato al centro della difesa da Vanoli, commette un errore di posizionamento in occasione del gol del vantaggio dell’Udinese. Si perde nettamente Kabasele e lo lascia svettare di testa sul corner di Zaniolo, che regala il vantaggio ai friulani. Una disattenzione grave, dopo neanche dieci minuti di gioco. Soffre maledettamente la fisicità e la progressione di Davis, che affossa in area, concedendo il calcio di rigore ai friulani. Non contento, nel finale, si perde anche Buksa, che chiude la gara con il gol del 3-0.

Harrison 5: Si vede poco: nel primo tempo gira a vuoto e non riesce ad incidere. Ad inizio ripresa prova a darsi una svegliata e mette subito una palla invitante a centro area, ma ogni volta che prova a superare Zemura nell’uno contro uno, va a sbattere contro un muro.

De Gea: 6 Parisi 6, Pongracic (dal 46’ Comuzzo 5), Rugani 4, Ranieri 6; Mandragora 5,5 (71′ Fabbian 6), Fagioli 6 (Fazzini sv), Brescianini 5 (dal 46’ Ndour 5,5); Harrison 5, Kean 5,5 (72′ Piccoli 5), Gudmundsson 5.

Il tabellino di Udinese – Fiorentina

Il tabellino di Udinese – Fiorentina, posticipo del lunedì che ha chiuso la ventisettesima giornata di campionato. Match che si è disputato al Bluenergy stadium di Udine.

MARCATORI: 10′ Kabasele, 63’ rig. Davis. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola ( 73′ Mlacic); Ehizibue, Piotrowski (73′ Zarraga), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (73′ Kamara); Zaniolo (87′ Miller), Davis (68′ Buksa). All.: Runjaic. FIORENTINA(4-3-3): De Gea; Parisi, Pongracic (dal 46’ Comuzzo), Rugani, Ranieri; Mandragora (71′ Fabbian), Fagioli (87′ Fazzini), Brescianini (dal 46’ Ndour); Harrison, Kean (72′ Piccoli), Gudmundsson. All.: Vanoli. ARBITRO: Pairetto. AMMONITI: Ehizibue (U); Parisi, Pongracic (F). Rugani (F), Ranieri (F.). ESPULSI: –