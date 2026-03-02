La Nazionale iraniana potrebbe decidere di non partecipare, oppure essere esclusa a causa del conflitto con Stati Uniti e Israele

Non c’è ancora l’ufficialità, ma le parole del presidente della Federcalcio iraniana sembrano andare verso un’unica direzione: ovvero la (autoesclusione) dell’Iran al Mondiale 2026 che si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada.

“Dopo questo attacco (di Israele e USA, ndr) – le parole di Mehdi Taj a ‘Varzesh3’ nelle prime ore del conflitto – non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”. Ricordiamo che l’Iran è stato sorteggiato nel Gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.

Ma chi al posto dell’Iran? Improbabile un ripescaggio o una wild card per una big eliminata al playoff di marzo dove sarà impegnata anche l’Italia di Gattuso. Al momento il grande favorito a rimpiazzare l’Iran è l’Iraq, arrivato secondo nel girone di qualificazioni Asia e ora collocato nello spareggio contro la vincente di Bolivia-Suriname. A sua volta il posto della Nazionale iraqena verrebbe preso dagli Emirati Arabi Uniti. Si è par