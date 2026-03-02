Atalanta
Chi al posto dell’Iran al Mondiale 2026: l’Italia e la wild card, c’è una favorita

La Nazionale iraniana potrebbe decidere di non partecipare, oppure essere esclusa a causa del conflitto con Stati Uniti e Israele

Non c’è ancora l’ufficialità, ma le parole del presidente della Federcalcio iraniana sembrano andare verso un’unica direzione: ovvero la (autoesclusione) dell’Iran al Mondiale 2026 che si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada.

Tabellone Gironi Mondiale 2026
Dopo questo attacco (di Israele e USA, ndr) – le parole di Mehdi Taj a ‘Varzesh3’ nelle prime ore del conflitto – non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”. Ricordiamo che l’Iran è stato sorteggiato nel Gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.

Ma chi al posto dell’Iran? Improbabile un ripescaggio o una wild card per una big eliminata al playoff di marzo dove sarà impegnata anche l’Italia di Gattuso. Al momento il grande favorito a rimpiazzare l’Iran è l’Iraq, arrivato secondo nel girone di qualificazioni Asia e ora collocato nello spareggio contro la vincente di Bolivia-Suriname. A sua volta il posto della Nazionale iraqena verrebbe preso dagli Emirati Arabi Uniti. Si è par

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

