PAGELLE E TABELLINO Torino-Lazio 2-0: esordio ok per D’Aversa. Notte fonda per Sarri

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Grande Torino, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A, che ha visto i granata imporsi 2-0

La cura D’Aversa funziona: il Torino batte la Lazio nella sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato e guadagna tre punti fondamentali nella corsa salvezza. I granata, che avevano sostituito Marco Baroni in settimana, tornano a vincere dopo aver collezionato due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. E provano ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, portandosi a quota 30 e a meno quattro dai biancocelesti, che continuano invece il loro campionato anonimo. Per gli uomini di Sarri arriva un’altra battuta d’arresto: il viatico peggiore per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.

I granata sbloccano il risultato nel primo tempo con Simeone, che sfrutta una disattenzione clamorosa di Pellegrini; nella ripresa arriva anche il raddoppio, firmato da Zapata. La Lazio si rende pericolosa solo nel finale.

Top e Flop di Torino e Lazio

TORINO

Top

Simeone 7: Se giocasse sempre contro la Lazio sarebbe capocannoniere della Serie A e Scarpa d’oro: decimo gol segnato ai biancocelesti in diciassette gare disputate. Sfrutta la dormita di Pellegrini e l’uscita non perfetta di Provedel, toccando quanto basta il pallone per sbloccare il risultato e regalare al Torino il gol del vantaggio.

Flop

Prati 6: Strappa la sufficienza. Non brilla, ma non commette errori: la linea mediana granata si abbassa ad inizio gara, lasciando palla ai biancocelesti; Prati viene anticipato in almeno due occasioni da Belayanh e.

TORINO (3-5-2): Paleari 6,5; Coco 6,5, Ismajli 6,5, Ebosse 6,5; Lazaro 6,5, Vlasic 6, Prati 6, Gineitis 6, Obrador 6; Simeone 7, Zapata 7. Gineitis 6, Ilic 6.

LAZIO

Top

Belayanhe 6: In una Lazio statica, prevedibile e poco incisiva, è l’unico che prova a inventarsi qualcosa: Sarri non gradirà il suo gioco, che spesso lo porta a tenere palla e ad avanzare, ma l’ex centrocampista del Verona è uno dei pochi, nel primo tempo a cercare la giocata. Sfiora il pareggio con un inserimento e un tiro, deviato da Ebosse a Paleari battuto.

Flop

Pellegrini 4,5: Scelta a sorpresa di Sarri (molti aspettavano Nuno Tavares, in previsione della sfida con l’Atalanta) sulla fascia sinistra. L’errore in occasione del gol di Simeone è imbarazzante. Si accorge del pressing dell’avversario, ma piuttosto che ostacolarlo, chiama l’uscita del portiere, concedendo spazio e tempo al centravanti granata di anticiparlo.

Ratkov 5: Fare il centravanti della Lazio è una delle peggiori punizioni da infliggere ai nostri peggiori nemici. Ratkov, dopo Maldini, Dia, Castellanos e Pedro, riesce a chiudere la sua partita senza aver mai tirato in porta. Un dato sul quale il tecnico dovrà per forza riflettere.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Romagnoli 5, Provstgaard 5, Pellegrini 4,5; Belahyane 6, Cataldi 5, Taylor 5; Cancellieri, 5 Ratkov 5, Zaccagni 5, Noslin 6, Dele Bashiru 5,5. Isaksen 5.

Torino – Lazio, il tabellino: Simeone e Zapata stendono Sarri

Ecco il tabellino di Torino – Lazio, sfida valevole per il ventisettesimo turno di campionato. Un match che si è disputato in un’atmosfera quasi surreale, tra le proteste dei tifosi granata e l’assenza dei biancocelesti.

Marcatori: pt 21′ Simeone, st’ 8′ Zapata,

Ammoniti: pt 46′ Gineitis, 33′ st Vlasic, 45′ st Tameze, 45′ Kulenovic. 45’+3′ Nuno Tavares.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (85′ Tameze), Gineitis (68′ Gineitis), Obrador (72′ Nkounkou); Vlasic; Simeone (85′ Kulenovic), Zapata (72′ Casadei). A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ilic, Kulenovic, Adams, Njie. All. D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (st 20′ Nuno Tavares); Belahyane (st 1′ Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Cancellieri (st 20′ Isaksen), Ratkov (st1′ Noslin), Zaccagni (81′ Dia). A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Isaksen, Dia, Noslin. All. Sarri.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Imperiale e Cavallina. IV uomo: Tremolada. Var: Mazzoleni. Avar: Paterna.