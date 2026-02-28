Atalanta
Pagelle Como-Lecce 3-1, i voti della sfida: Perrone sontuoso, Jesus Rodriguez imprendibile

Vince il Como di Fabregas che vola in classifica e sogna la Champions League essendo arrivato a due punti dalla Roma che sarà impegnata domenica contro la Juventus.

I voti di Como-Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo essere passato in svantaggio per via del gol di Coulibaly, il Como ha trovato un’importante vittoria in ottica Europa rimontando il tutto nel primo tempo grazie alle reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Tra i migliori in campo sicuramente Perrone che ha guidato magistralmente il centrocampo della formazione lariana. Uomo della partita Jesus Rodriguez che, con un gol e un assist, ha trascinato i suoi verso i tre punti.

Grande delusione in casa Lecce per una partita che era partita nel migliore dei modi, salvo poi venir rimontati dai padroni di casa nel giro di pochi minuti. Male Veiga e Cheddira, tra i peggiori in campo nella sfida di Como. Andiamo a vedere i voti.

Voti Como-Lecce 3-1, quante insufficienze tra i giallorossi

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van Der Brempt 6; Ramon 6, Kempf 6,5 (46′ Diego Carlos 6), Moreno 6; Perrone 7 (65′ Sergi Roberto 6), Da Cunha 6,5; Vojvoda 6 (65′ Nico Paz 6), Caqueret 6,5, Jesus Rodriguez 7,5 (84′ Diao sv); Douvikas 7 (77′ Morata sv). Allenatore: Fabregas.
LECCE (3-4-2-1): Falcone 6; Siebert 5, Tiago Gabriel 5 (84′ Jean sv), Ndaba 5 (46′ Pierotti 5,5); Veiga 4,5, Ramadani 5,5, Coulibaly 6,5, Gallo 5,5; Banda 6 (73′ Sottil 6), Gandelman 5 (59′ Ngom 5,5); Cheddira 5 (59′ Stulic 5,5). Allenatore: Di Francesco.
ARBITRO: Fourneau
MARCATORI: Coulibaly, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kempf
AMMONITI: Banda

