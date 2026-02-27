“Non ha toccato palla per tutta la partita”

Il nostro Giorgio Musso ha rifilato un bel 4 a Pinheiro, l’arbitro portoghese di Juve-Galatasaray. Pesa sul giudizio il doppio giallo rifilato a Kelly a inizio secondo tempo per la pedata sulla caviglia, in ricaduta e del tutto involontaria, di Baris Yilmaz.

Pinheiro è stato poi richiamato al Var, si pensava a un cambio di decisione e invece l’espulsione dell’inglese, su input del varista Kwiatkowski, si è tramutata in un rosso diretto per condotta violenta.

L’espulsione di Kelly è stata a dir poco generosa, un regalo che il Galatasaray ha scartato sì in ritardo, ma nel momento decisivo della partita: ai supplementari.

C’è però anche chi considera giusta la decisione di Pinheiro di sanzionare Kelly con un’altra ammonizione, di conseguenza con l’espulsione. “Se è rigore quello per l’Atalanta – per l’intervento allo scadere di Bensebaini ai danni (del volto) di Krstovic – allora è minimo da ammonizione quello di Kelly“, ha dichiarato a ‘Radio Radio’ Roberto Pruzzo.

In merito alla partita, l’ex bomber di Roma e Fiorentina è piuttosto critico nei confronti di un altro calciatore bianconero. A suo avviso “la Juve non ha giocato in 10”, bensì “in 9 visto che David non ha toccato palla per tutta la gara”.