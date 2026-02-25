Atalanta
Casemiro in Serie A, la scelta è fatta: colpo a zero

Arrivato in scadenza di contratto con il Manchester United, Casemiro è pronto a proseguire la sua carriera in Europa con la Serie A che potrebbe essere una delle scelte del brasiliano.

Secondo quanto affermato da Samuel Luckhurst, corrispondente del The Sun per quello che riguarda il Manchester United, la decisione del centrocampista brasiliano è quella di andare avanti con la propria carriera in Europa.

Una delle scelte più probabili appare proprio la Serie A con la scelta di Luka Modric che avrebbe colpito il calciatore brasiliano per l’ottima riuscita della scelta del croato, ancora decisivo in campo con la maglia del Milan. Chissà che proprio i rossoneri non possano pensare ad affiancare al classe 1985 Casemiro, andando riproporre una coppia di centrocampo che fece molto bene al Real Madrid.

