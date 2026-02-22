Sanremo 2026, per quali squadre tifono i big in gara: Juve, Milan, Inter e persino il Bologna

Domani parte il Festival di Sanremo 2026, con anche il pubblico dei tifosi di calcio molto attento alle varie serate. Ma che squadre tifano i big in gara?

Oggi vogliamo darvi un piccolo quadro dei cantanti in gara alla kermesse della musica italiana e quali squadre tifano.

Questa edizione del Festival segna il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Tommaso Paradiso e tutti ricorderanno quando disse che avrebbe preferito vincere la sua Lazio lo Scudetto che trionfare proprio a Sanremo. Per quest’anno però sicuramente la seconda cosa è molto più facile della prima. Si tratta dell’unico laziale, mentre è folta l’altra sponda del Tevere con i romanisti Leo Gassmann, Mara Sattei e Eddie Brock.

Rimanendo al centro sud del nostro paese sono diversi anche i tifosi del Napoli, squadra campione d’Italia e che attira personaggi non solo nati a Napoli, basti pensare ad Arisa che è nata a Genova ma tifosissima degli azzurri. Con lei ci sono anche Serena Brancale, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Ermal Meta, Luchè e anche la coppia formata da LDA & Aka7even. Gli azzurri sono la squadra con più tifosi in gara, ma non mancano ovviamente anche le big del nostro calcio.

Juventus, Milan, Inter e non solo

Al Festival di Sanremo 2026 la Juventus sarà rappresentata da Patty Pravo e Levante, mentre il Milan è sostenuto da Francesco Renga, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Malika Ayane e Fedez. E l’Inter? Per i nerazzurri troviamo Dargen D’Amico come unico rappresentante a salire sul palcoscenico per cantare in gara.

Ci sono poi due outsider del nostro calcio e cioè il Bologna, tifato da Tredici Pietro e la Fiorentina che vede come supporter Raf e Marco Masini. Quest’ultimo è sicuramente il più tifoso tra i cantanti in gara, innamorato follemente della sua città e con un bel giglio tatuato sull’avambraccio là proprio vicino al nome della mamma Anna volata troppo presto in cielo.

Vedremo se ci saranno anche dei siparietti legati al calcio come accaduto in passato, ricordando che anche il direttore artistico e conduttore Carlo Conti che è anche lui tifoso della Viola e che ha dichiarato che tra un’edizione record del Festival e la ripresa della sua squadra in una stagione difficile preferisce senza giri di parole la seconda.

E non ci sentiamo di escludere che proprio attraverso queste fazioni il pubblico si potrebbe schierare da una parte o dall’altra a prescindere dalla canzone proposta durante la competizione canora.