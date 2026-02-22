Atalanta
Lucca verso il ritorno in Serie A, nuova destinazione per il centravanti

Messo a segno un gol nella partita disputata con il Nottingham Forest contro il Leeds (sfida persa dalla sua squadra), Lorenzo Lucca non sta riuscendo a fare la differenza in Premier League e il suo riscatto da parte del club inglese appare molto difficile.

Dopo una prima parte di campionato molto difficile con la maglia del Napoli a livello personale, il centravanti classe 2000 ha accettato il trasferimento in Inghilterra.

Le cose non sembrano andare per il meglio fino ad ora con il Nottingham Forest che dovrà fare molta attenzione per cercare di difendere la categoria e non retrocedere in Championship. Quello che appare molto difficile è il riscatto del centravanti italiano che appare destinato a tornare in Serie A in vista della prossima stagione.

Chi starebbe pensando all’attaccante di proprietà del Napoli è la Lazio, che potrebbe dare una chance all’attaccante qualora il Napoli aprisse al prestito con diritto di riscatto ancora una volta. Un affare che potrebbe portare un centravanti nella squadra capitolina che, durante il mese di gennaio si è assicurata Ratkov, ancora non al meglio dal punto di vista della condizione.

