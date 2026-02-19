Oumar Solet è sempre più un punto fermo dell’Udinese con il calciatore francese che sta vivendo un ottimo momento con la squadra bianconera.
Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate tanto che diverse squadre lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione.
Arrivato a Udine da svincolato dopo un infortunio che ne aveva frenato la carriera, il difensore francese appare pronto a un nuovo salto di qualità con tutte le big italiane che lo seguono in vista del prossimo calciomercato. Juventus, Roma, Milan e Inter stanno seguendo con interesse le prestazioni del difensore e potrebbero fare presto un tentativo per strapparlo alla squadra friulana.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter sarebbe leggermente avanti nella corsa al centrale che viene valutato dall’Udinese poco meno di 20 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero provare ad abbassare le richieste della squadra bianconera con l’inserimento di una contropartita tecnica, pescando tra i giovani attualmente in prestito o in forza alla seconda squadra.