Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tutte le big italiane puntano Solet, una è in pole | CM

Foto dell'autore

Oumar Solet è sempre più un punto fermo dell’Udinese con il calciatore francese che sta vivendo un ottimo momento con la squadra bianconera.

Oumar Solet
Una big è sulle tracce di Solet (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate tanto che diverse squadre lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Arrivato a Udine da svincolato dopo un infortunio che ne aveva frenato la carriera, il difensore francese appare pronto a un nuovo salto di qualità con tutte le big italiane che lo seguono in vista del prossimo calciomercato. Juventus, Roma, Milan e Inter stanno seguendo con interesse le prestazioni del difensore e potrebbero fare presto un tentativo per strapparlo alla squadra friulana.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter sarebbe leggermente avanti nella corsa al centrale che viene valutato dall’Udinese poco meno di 20 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero provare ad abbassare le richieste della squadra bianconera con l’inserimento di una contropartita tecnica, pescando tra i giovani attualmente in prestito o in forza alla seconda squadra.

/7
906

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie