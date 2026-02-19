Atalanta
Chivu e l’addio all’Inter: annuncio improvviso dopo il Bodo Glimt

Il tecnico romeno è legato ai nerazzurri fino a giugno 2027

“Andrà via dall’Inter”. Antonio Cassano esplosivo sul futuro prossimo del tecnico romeno nell’intervista a ‘Il Messaggero’. “La sua Inter mi piace” ha aggiunto FantAntonio, che non ha mai nascosto la sua grande stima nei confronti dell’allenatore nerazzurro.

Chivu e l’addio all’Inter: annuncio improvviso dopo il Bodo Glimt (AnsaFoto) – Calciomercato.itù”

Per Cassano, però, Chivu “è destinato ad andare via dall’Italia. Cristian vuole proporre un calcio europeo”. L’ex attaccante coglie la palla al balzo per tornare ad attaccare il predecessore del romeno, vale a dire Simone Inzaghi: “L’Inter è da sei anni la più forte, ma con lui ha fatto disastri. Ha buttato via tre Scudetti“.

Cassano ne ha per tutti: “Barella e Tonali sono scaric, Allegri l’anticalcio”

Dalla panchina al campo, Cassano ne ha pure per Nicolò Barella e Sandro Tonali: “Sono scarsi, l’unico campione che ha l’Italia si chiama Donnarumma. Barella almeno prima correva, ora non lo fa più: servono giocatori di qualità”.

Cassano ne ha per tutti: “Barella e Tonali sono scaric, Allegri l’anticalcio” – Calciomercato.it

Tornando agli allenatori, non poteva mancare l’attacco a Max Allegri: “È l’anticalcio, ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello diceva lui. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero. Quest’anno zero anche col Milan, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?”.

