È fatta, De Sciglio torna a giocare: firma con l’Hradec Kralove

C’è lo zampino di Pavel Nedved sul ritorno in campo di Mattia De Sciglio, ex terzino di Milan e Juventus che avrebbe trovato l’accordo con l’Hradec Kralove.

Mattia De Sciglio
De Sciglio torna a giocare, ha firmato

Svincolato, il terzino classe 1992 è pronto a tornare in campo e lo farà con la squadra del campionato ceco, attualmente al settimo posto in classifica.

Un affare che vede lo zampino di Pavel Nedved, uno dei proprietari del club. In una recente intervista il difensore aveva affermato di essere pronto ad una nuova esperienza all’estero con il laterale che aveva vissuto una stagione in Francia tra le fila del Lione.

Per De Sciglio un nuovo contratto dopo l’ultima esperienza all’Empoli conclusasi lo scorso maggio con 16 presenze e un gol nello scorso campionato di Serie A.

